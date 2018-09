(JK-Trading.com) - Der DAX ist am Dienstag stark unter Druck geraten, hat die Region um 12.100 Punkte ins Visier genommen. Nachdem es initial danach aussah als könnte der deutsche Leitindex die 12.300er Region verteidigen, scheiterten die Bullen an der 12.400er Marke. In der Folge kam es zu einem Rutsch unter die 12.300er Marke und der 12.100er Bereich rückte in den Mittelpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...