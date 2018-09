Fundamental: Mit der nächsten Stufe im Handelsstreit zwischen den USA und China, die USA könnten in dieser Woche weitere Importzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verhängen, geriet der Silberpreis merklich unter Druck, denn so wurde erneut die Sorge um ein schwächeres Wachstum in China geschürt, wodurch die industrielle Nachfrage nach Silber, die über die als die Hälfte der Nachfrage darstellt, nachlassen könnte.

Technisch: Nachdem sich der Silberpreis in den letzten Tagen zwischen 14,40 und 14,80 US-Dollar zur Seite bewegt hatte, brachen die Notierungen aus dieser kurzen Phase nach unten aus. Dadurch durchbrachen sie auch die Unterseite des bisherigen Abwärtstrends. Nachdem der Silberpreis unter seine vorherigen Tiefs gefallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...