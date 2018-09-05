-BERNSTEIN HEBT VODAFONE AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM)-BERNSTEIN HEBT VODAFONE-KURSZIEL AUF 230 (210) PENCE-CS SENKT ZIEL FÜR HENNES & MAURITZ AUF 112 (115) SEK - 'UNDERPERFORM'-HSBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 610 (590) EUR - 'BUY'-HSBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 340 (315) EUR - 'HOLD'-MORGAN STANLEY HEBT BP AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 695 (680) PENCE -BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 240 (145) EUR - 'OVERWEIGHT' -BERENBERG HEBT AIXTRON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13,80 (5) EUR -GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 66 (73) EUR - 'SELL'-HSBC HEBT HUGO BOSS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 86 (74) EUR-HSBC SENKT ZIEL FÜR BAADER BANK AUF 2,40 (2,80) EUR - 'BUY'-UBS HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 220 (159) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG...Den vollständigen Artikel lesen ...