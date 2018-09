Es gibt Hoffnung für den Energiekonzern im milliardenschweren Streit mit der Bundesregierung um eine Entschädigung für den deutschen Atomausstieg. Der Konzern und das Bundeswirtschaftsministerium bestätigten gerade, dass sich das internationale Schiedsgericht in den USA für zuständig erklärt hat. Es wies damit einen Antrag der Bundesregierung zurück. In der Sache ist damit aber noch nicht entschieden. Vattenfall ist in Deutschland unter anderem an den Kernkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel beteiligt, die nach dem Beschluss von 2011 zum beschleunigten Atomausstieg endgültig stillgelegt wurden. Die Schweden klagen vor dem Schiedsgericht auf Schadenersatz in Höhe von 4,7 Mrd. Euro.



