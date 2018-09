Der GBP/USD testet die 1,2850, nach dem es am Dienstag zu einer Erholung aus dem Bereich der 1,2800 gekommen war, aber die anhaltenden Brexit Ängste begrenzen das Paar weiterhin. In der vergangenen Woche gab es in Bezug auf die EU-GB Verhandlungen einen kurzen Hoffnungsschimmer, aber die Kommentare von EU Verhandlungsführer Michel Barnier torpediert ...

