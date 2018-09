Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-05 / 08:30 *Internationales Ranking: Wo Tauchen wenig kostet* · *Internationaler Vergleich: Reiseshoppingsender sonnenklar.tv ermittelt die Preise für Tauchschulen * · *Ägypten besonders günstig* · *Die teuersten Lehrgänge gibt es auf den Malediven* Tauchen im Urlaub erfreut sich bei deutschen Touristen großer Beliebtheit. Deshalb hat der Reiseshoppingsender sonnenklar.tv (www.sonnenklar.tv [1]) die durchschnittlichen Preise der Tauchschulen der gefragtesten Urlaubsdestinationen für die Entdeckung der Meereswelt ermittelt. Grundlage des Vergleichs waren die Kosten für das Gerätetauchen inklusive Lehrmaterialien von mindestens 20 Schulen pro Urlaubsort. Demnach sind die Preise für einen Tauchkurs in Ägypten am niedrigsten. 232 Euro werden im Durchschnitt fällig, um eine offizielles Scuba-Diver-Zertifikat zu erhalten. *Tauchdestination in Europa beliebt aber teuer* Die zehn beliebtesten Destinationen für die Erkundung der Unterwasserwelt liegen zum Großteil in Europa. Dabei bietet die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, auch die höchsten Preise für Tiefsee-Entdecker europaweit: 288 Euro werden hier im Schnitt fällig. Mit 273 Euro für einen Tauchschein sind die Schulen in Sardinien die zweitteuersten Europas. Die günstigsten Kurse Europas bietet hingegen Madeira, mit durchschnittlich nur 234 Euro. *Malediven das teuerste Reiseziel für Tauchreisende* Die teuersten Lektionen bekommen Urlauber auf den Malediven geboten. 311 Euro kostet hier der Urkunde über das Absolvieren des Unterrichts im Durchschnitt. Recht günstige Tauchschulen in Überseeregionen finden Reisende auf Bali und in Thailand. Hier kommen Kosten von 245 Euro bzw. 260 Euro auf Urlauber zu. Weitere umfassende Preisangaben zu verschiedenen Tauchkursen weltweit finden Sie unter http://blog.sonnenklar.tv/tauchen-preise-weltweit/ [2] *Über *sonnenklar.tv [3] sonnenklar.TV ist mit einem Umsatz von 232 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16 der Marktführer unter den deutschen Reiseshoppingsendern. Der TV-Kanal ist täglich 24 Stunden über Kabel und Satellit zu empfangen. Im Internet ist das Programm unter www.sonnenklar.tv [1] als Livestream abrufbar. Zudem gibt es Sendefenster auf TV Berlin (Samstag und Sonntag von 9.00 bis 10.00 und 19.00 bis 20.00 Uhr), Donau TV (Montag bis Freitag von 12.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 16.00 Uhr), Family TV (Montag bis Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr und 19.15 bis 20.15 Uhr sowie Sonntag von 19.15 bis 20.15 Uhr), Isar TV (Montag bis Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.00 Uhr), Rhein-Main TV (Samstag und Sonntag von 21.00 bis 22.00 Uhr) sowie Potsdam TV (Samstag und Sonntag von 12.00 bis 14.00 Uhr). Der Sender ist auch über T-Home Entertainment, auf Amazon Fire TV und Apple TV empfangbar. sonnenklar.TV wurde im Januar 2011 von Focus Money als Testsieger unter den Reiseanbietern mit Best-Price-Garantie und dem Gütesiegel "Garantiert Bester Preis" ausgezeichnet. Der TÜV Saarland hat im Juni 2015 sonnenklar.TV die Gütesiegel "Service tested" sowie "Preis /Leistung" verliehen. Pressekontakt: Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.30.403647604 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Euvia Travel GmbH / sonnenklar.TV Schlagwort(e): Reisen 2018-09-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 720567 2018-09-05 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a43320bbf40c412bdcb3bc1513c7c683&application_id=720567&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2a33c4c18441b1862534504d24c629f9&application_id=720567&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e88e378ca62df2e5e5962183b28bfa78&application_id=720567&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 02:30 ET (06:30 GMT)