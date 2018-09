Im Trading-Treff-Börsenticker finden Sie Updates und schnelle Informationen für Ihr Trading in der 36. Kalenderwoche. So behalten Sie die Entwicklungen am Aktienmarkt und in der Wirtschaft im Blick. Deutscher Aktienindex weiterhin sehr schwach 05.09.2018, 08:50 Uhr - Der Aktienmarkt in Deutschland ist angeschlagen. Der DAX ist vorbörslich erneut unter Druck. Damit bleibt der deutsche Aktienmarkt weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...