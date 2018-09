Ein erster Schritt in diese Richtung ist eine entsprechende Verwendung dieser Bauelemente für einzelne, spezifische Tests. Dazu zählen zum Beispiel Flash-Programmierung, Ansprechen von RAM-Bausteinen, Messen von Frequenzen oder Spannungen sowie das Betreiben einer Schnittstelle. Jeder dieser spezifischen Tests hat allerdings eine einzelne, spezifische Testaussage zum Ziel. Den Gegensatz dazu bildet der funktionale Test in der Endanwendung. Aufbauend auf Grundfunktionen validiert er die Baugruppe insgesamt. Die verwendeten Grundfunktionen können mit diesen Tests jedoch in der Regel nicht weiter analysiert werden. Strukturellen Tests wie Boundary Scan fehlen wiederum die dynamischen Möglichkeiten, um diesen Problemen auf den Grund zu gehen. Je nach Komplexität von Design und Funktion entsteht somit eine Testlücke zwischen den Verfahren, die oft nur mit erheblichem Aufwand reduziert werden kann.

Mögliche Testschleifen beim Ethernet

Zur Verdeutlichung dieser Problematik kann das Ping-Testen einer Ethernet-Schnittstelle mit einem externen Tester herangezogen werden (Bild 1). Aufgrund von Kontaktierungsproblemen an der Schnittstelle oder unterbrochenen Leiterbahnen kann beispielsweise kein Ping vom externen Tester empfangen werden; genaue Fehleraussagen sind infolgedessen schwierig. Ebenso ist ein Szenario vorstellbar, in dem die native Firmware nicht oder nur teilweise geladen werden konnte oder sogar selber fehlerhaft ist. Darüber hinaus können Testausfälle verursacht werden, wenn andere Komponenten (zum Beispiel PHYs) zwischen Mikrocontroller und Tester liegen. Wenn sich schließlich alles in Geschwindigkeitsklassen wie 10/100/1000 Mbit/s abspielt, ...

