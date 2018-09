Bisher war der Hintergrund der Verhaftung des Milliardärs unklar. Aus dem Polizeibericht geht nun hervor, dass er der Vergewaltigung verdächtigt wird.

Der Chef und Gründer des chinesischen Onlineriesen JD.com, Richard Liu, ist laut Polizei in der vergangenen Woche wegen des Verdachts auf Vergewaltigung festgenommen worden. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Polizeibericht hervor. Die vorübergehende Festnahme in den USA war bereits in der Nacht zu Montag bekanntgeworden, bisher waren die Hintergründe jedoch unklar gewesen.

Häusliche Gewalt spiele bei dem Vorfall am späten Freitagabend keine Rolle. Das derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...