Hier geht's zum Video

Humboldtsches Bildungsideal oder Praxisbezug? Standardisierte Studieninhalte oder Freiheit der Lehre? In diesem Spannungsfeld bewegten sich die Akteure des 34. Bonner Wirtschaftstalks "BONNER BILDUNG - 200 Jahre Universität bis Learning 4.0". Die Notwendigkeit des Praxisbezuges betont Ruth Maria VAN DEN ELZEN, Vizepräsidentin der IHK Bonn/Rhein-Sieg und Hoteldirektorin in Bonn. Prof. Dr. Peter THUY, Rektor der privaten IUBH School of Business and Management in Bad Honnef, formuliert das so: "Wer bei uns studiert, muss damit am Arbeitsmarkt etwas anfangen können." Einen anderen Schwerpunkt setzt Prof. Dr. Dieter ENGELS, Vorsitzender des Hochschulrates der Universität Bonn: "Sich selbst zu bilden kommt heute ein wenig zu kurz." Auch der sogenannte "Bologna-Prozess", der Vereinheitlichungsprozess der europäischen Hochschullandschaft, steht in diesem Spannungsfeld: Während 1999 vor allem die Vergleichbarkeit von Studiengängen auf der Agenda stand, rückt heute eine Stärkung der akademischen Freiheit wieder ins Blickfeld, so Dr. Jens-Peter GAUL, Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz, dem freiwilligen Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland. Der 34. Bonner Wirtschaftstalk aus dem FORUM der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn mit Ruth Maria van den Elzen (Vizepräsidentin der IHK Bonn/Rhein-Sieg) Prof. Dr. Dieter Engels (Vorsitzender des Hochschulrates der Universität Bonn), Prof. Dr. rer. pol. habil. Peter Thuy (Rektor der IUBH Internationale Hochschule), Dr. Jens-Peter Gaul (Generalsekretär der HRK Hochschulrektorenkonferenz) und Moderator Christian David. Hier sehen Sie den 2. Teil.