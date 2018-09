Deutliche Verluste beim Dax-Schwergewicht Bayer haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Neben den als enttäuschend aufgenommenen Zahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns drücken weiter der anhaltende Handelsstreit, Währungsturbulenzen in Schwellenländern und Haushaltsprobleme in Italien auf die Stimmung an der Börse.

"Wenn Anfang August noch von einer deutlichen Abkühlung die Rede war, so muss nun von der beginnenden Herbstzeit gesprochen werden", schrieb Commerzbank-Experte Christoph Geyer in seiner aktuellen Studie. In den ersten Handelsminuten gab der Dax 0,61 Prozent auf 12 136,09 Punkte nach. Bayer führte dabei das Verliererfeld mit einem Abschlag von drei Prozent an.

Auch der breitere Markt zeigte sich im frühen Handel größtenteils schwach. Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab 0,24 Prozent auf 26 486,42 Punkte nach. Etwas nach oben ging es dagegen für den TecDax , der 0,12 Prozent auf 2990 Punkte gewann. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,4 Prozent ein./zb/men

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0078 2018-09-05/09:18