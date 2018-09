Die Verlustserie am deutschen Aktienmarkt findet kein Ende. Der Dax kämpft nun mit einer wichtigen Marke.

Auf einen miserablen Dienstag folgt ein schwacher Handelsauftakt am Mittwoch: Der deutsche Leitindex liegt in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent im Minus bei 12.149 Punkten. Bereits am Dienstag hatte der Dax 1,1 Prozent im Minus bei 12.210 Zählern geschlossen.

Für das heutige Minus lassen sich viele Gründe finden: Im Handelsstreit zwischen den USA und Kanada steht die nächste Verhandlungsrunde bevor. Dabei lehnt der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau Zugeständnisse in Kernfragen bei den Gesprächen um die Neuauflage des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta ab.

Hinzu kommt: US-Präsident Donald Trump dürfte in den kommenden Tagen neue Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängen.

Neu in der Sorgenliste der Börsianer stehen die Währungsturbulenzen der Schwellenländer. Mit Indonesien gerät die nächste Devise in den Abwertungsstrudel. "Doch noch immer hoffen wir, dass die Turbulenzen aufgrund der stabilitätsorientierten Geldpolitik von Ländern wir Südafrika, Brasilien, Russland und Indien auf einige wenige Länder beschränkt bleiben", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Die Abwertung der Währungen alleine mache noch keine Krise. Die Gefahr sei jedoch, dass es den Zentralbanken gehe, wie dem berühmten Frosch, der im sich langsam erwärmenden Wasser nicht merke, dass er gekocht wird. "Nur ein entschlossenes Vorgehen der Zentralbanken, ...

