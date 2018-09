Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesische Dienstleister wachsen im August langsamer

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,5 (Juli: 52,8) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Australien setzt beispielloses Wachstum fort

Die australische Wirtschaft hat mit dem zweiten Quartal 27 Jahre ungebrochenes Wachstum hinter sich gebracht. Im jüngsten Berichtszeitraum expandierte die Wirtschaft zudem stärker als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt kletterte um 0,9 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal und 3,4 Prozent im Jahresvergleich. Es war das höchste Tempo seit fast sechs Jahren. Ökonomen hatten ein Plus von 0,7 Prozent im Quartals- und 2,8 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert.

Bullard: Fed sollte mit Zinserhöhungen aufhören

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, hat seine Kollegen aufgefordert, die Zinsen nicht weiter anzuheben, scheint aber anzuerkennen, dass eine weitere Zinserhöhung in diesem Monat so gut wie beschlossen ist. Angesichts der guten Wirtschaftslage "ist die Geldpolitik jetzt auf einem guten Stand und wir sollten bleiben, wo wir sind und sehen, welche Daten hereinkommen", sagte Bullard laut einer Abschrift eines Interviews auf Fox Business.

Indonesiens Notenbank interveniert am Devisenmarkt

Die indonesische Zentralbank hat US-Dollar am Devisenmarkt verkauft, um die Rupiah zu verteidigen, während sie auf ein 20-Jahrestief fiel. Es seien auch auf Rupiah lautende Staatsanleihen gekauft worden, um deren Kurse zu stützen, während Ausländer ihre Bestände an Staatstiteln reduzierten, sagte der Direktor der Notenbank, Nanang Hendarsyah, zu Reportern bei einem Briefing.

Kreise: CSU-Politiker Weber erklärt Mittwoch Kandidatur als EVP-Spitzenkandidat

Der CSU-Politiker Manfred Weber will am Mittwoch seine Bewerbung für die Spitzenkandidatur der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl erklären. Webers Sprecher kündigte eine Erklärung am Mittwochmittag (12.45 Uhr) an. Fraktionskreise bestätigten der Nachrichtenagentur AFP, dass Weber dabei seine Bewerbung bekannt geben werde. Sie könnte dem Niederbayern bei einem Erfolg nach der Europawahl den Weg zum Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission ebnen.

Merkel: Frankfurt für Euro-Clearing der herausragende Ort

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält Frankfurt für den geeigneten Ort für die Abwicklung von auf Euro lautenden Derivate-Geschäften nach einem EU-Austritt Großbritanniens. Bei einer Veranstaltung in Frankfurt sagte Merkel: "Politisch kann ich das jedem erklären, dass das Euro-Clearing in der Eurozone stattfinden soll, und dann ist Frankfurt der herausragende Ort."

Merkel: Fähigkeit Deutschlands zu Finanzierung im Ausland begrenzt

Die Fähigkeit Deutschlands, Investitionen im Ausland voranzubringen, wird nach Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) durch mangelnde Finanzierungskonzepte begrenzt. "Unsere Fähigkeit, gute Finanzierungskonzepte anzubieten, ist noch schwach ausgeprägt", sagte Merkel bei einer Veranstaltung in Frankfurt.

Maas betont vor Türkei-Reise Bedeutung bilateraler Beziehungen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat wenige Stunden vor seiner geplanten Reise in die Türkei die Bedeutung der Beziehungen zu dem Land am Bosporus hervorgehoben. "Die Türkei ist mehr als ein großer Nachbar, sie ist auch ein wichtiger Partner Deutschlands", erklärte Maas in Berlin. Er äußerte sich allerdings auch besorgt über die Menschenrechtslage in dem Land.

Neues Enthüllungsbuch beschreibt "Nervenzusammenbruch" im Weißen Haus

Ein neues Enthüllungsbuch über das Weiße Haus setzt US-Präsident Donald Trump weiter unter Druck. US-Reporterlegende Bob Woodward charakterisiert Trump in seinem Buch "Fear: Trump in the White House" (Angst: Trump im Weißen Haus) als paranoiden Ignoranten, dessen Mitarbeiter ständig versuchen, ihren Chef davon abzuhalten, das Welthandelssystem zu zerstören, die nationale Sicherheit zu untergraben und Kriege anzuzetteln. Das Weiße Haus sprach von "erfundenen Geschichten".

Trumps Richter-Kandidat Kavanaugh betont seine Neutralität

Der von US-Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht vorgeschlagene Richter-Kandidat, Brett Kavanaugh, hat bei seiner Nominierungsanhörung im Senat seine Neutralität betont. "Falls ich für den Supreme Court bestätigt werde, werde ich jedem Fall unvoreingenommen gegenübertreten", sagte Kavanaugh in der zunächst von Tumulten geprägten Sitzung des Justizausschusses des Senats.

USA wollen Gespräche des UN-Sicherheitsrates zum Iran

US-Präsident Donald Trump will Ende September die Staats- und Regierungschefs der Länder des UN-Sicherheitsrates zu Gesprächen über den Iran zusammenbringen. Das kündigte die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, an. Ziel sei es, den Druck auf Teheran wegen mutmaßlicher Verstöße gegen UN-Resolutionen zu erhöhen. Die USA haben derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat.

Trudeau beharrt vor neuer Nafta-Verhandlungsrunde auf Schlichtungsmechanismus

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den USA zur Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta Bedingungen gestellt. Eine Neuauflage des Abkommens müsse einen Mechanismus zur Schlichtung von Streitfällen nach Kapitel 19 des bisherigen Abkommens beinhalten, sagte Trudeau in Vancouver.

UN-Sicherheitsrat berät am Freitag über Situation in Idlib

Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, hat für Freitag ein Treffen des UN-Sicherheitsrats zur Situation in der nordsyrischen Provinz Idlib angekündigt. Die USA, die derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne haben, würden das Treffen anberaumen, um die Gefahr eines Chemiewaffeneinsatzes durch die von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen zu diskutieren, sagte Haley auf einer Pressekonferenz.

UNO kündigt Waffenstillstand zwischen rivalisierenden Milizen in Libyen an

Die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Libyen (Unsmil) hat die Unterzeichnung einer Waffenruhe zwischen den bewaffneten Gruppen nahe der Hauptstadt Tripolis bekannt gegeben. Das Abkommen kam demnach unter der Schirmherrschaft des UN-Gesandten für Libyen, Ghassan Salamé, zustande. Damit sollten "alle Feindseligkeiten beendet, die Zivilisten geschützt und öffentliches sowie privates Eigentum gesichert werden", hieß es.

Philippinen Verbraucherpreise Aug +6,4% gg Vorjahr (PROG +5,8%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Aug +4,8% gg Vorjahr

