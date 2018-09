Nach dem großen Erfolg der ersten Reply Code Challenge im vergangenen März mit mehr als 7.700 Teilnehmern aus 67 Ländern, startet Reply in diesem Herbst einen neuen Wettbewerb: Die Reply Cyber Security Challenge Capture the Flag Edition ist ein Teamwettbewerb für Studenten und Fachleute, entworfen von der Reply Expertengruppe für Cyber Security Keen Minds

Der Online-Wettbewerb findet am Freitag, den 5. Oktober 2018, um 19.30 Uhr statt und dauert 24 Stunden. Alle Teams, die sich auf challenges.reply.com registrieren, nehmen an dem Wettkampf im Spielmodus Capture the Flag teil. Jedes Team muss fünf Level für jede dieser fünf Kategorien überwinden: Coding, Web, Miscellaneous, Crypto und Binary. Das Team, das durch Lösen der Aufgaben die höchste Punktzahl erreicht, gewinnt den Wettbewerb und erhält als Preis einen Gaming-Laptop für jedes Mannschaftsmitglied.

Reply investiert stark in die Talentsuche und ständige Weiterbildung. Die Reply Cyber Security Challenge reiht sich in das umfangreiche Programm an Initiativen von Reply zur Förderung der Coding-Kultur ein. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den jüngeren Generationen wie auch beim europäischen Programm "Reply Code for Kids", bei dem in den vergangenen 24 Monaten mehr als 15.000 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren an Bildungsaktivitäten zum Thema Computer teilgenommen haben.

Für die Teilnahme können sich Teams ab dem 5. September 2018 auf der Plattform challenges.reply.com registrieren. Am 5. Oktober 2018 um 19.30 Uhr veröffentlicht Reply online die ersten drei Level jeder Kategorie für 24 Stunden Spielspaß und Wetteifer.

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie die öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services.www.reply.com

