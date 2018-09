Der Computerzubehör-Hersteller Logitech International S.A. (ISIN: CH0025751329) lädt seine Aktionäre zur heutigen Hauptversammlung nach Lausanne in die Schweiz. Logitech will für das Fiskaljahr 2018 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von rund 0,6726 Franken (ca. 0,60 Euro) vorschlagen. Die Ausschüttung ist für den 21. September 2018 geplant. Es ist eine Anhebung um knapp 10,5 Prozent gegenüber 2017 (0,6085 Franken). Beim ...

