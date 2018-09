Als Privatperson fühlen wir uns meistens besser, wenn wir keine Schulden haben: Wir müssen nicht regelmäßig Geld an die Bank abdrücken und nicht fürchten, dass ein Jobverlust uns in die Zwangsversteigerung treibt. Man könnte nun auf den Gedanken kommen, das Ganze auch auf das Investieren zu übertragen und nur die Aktien solcher Unternehmen kaufen, die praktisch keine Verschuldung aufweisen. Bei Unternehmen sieht die Sache jedoch anders aus: Ein gesundes Maß an Verschuldung ermöglicht Wachstum und kann somit sehr gut für ein Unternehmen sein. Warum? Sehen wir es uns an! Der Leverage-Effekt Leverage ist Englisch und bedeutet so viel wie Hebelung ....

