Ein Blick in die moderne Produktion zeigt: Ohne Roboter geht es nicht. Insbesondere in der Automobilindustrie sind sie anzutreffen. Sei es als Linear-, Portal- oder Industrieroboter, der auf der 7. Achse verfährt. Auf engstem Raum und bei langen Verfahrwegen müssen sie stets zuverlässig und schnell arbeiten. Hier sind eine sichere Energie- und Datenversorgung gefragt. Für hohe Ausfallsicherheit in Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und Zykluszahlen hat das Unternehmen jetzt neuartiges Energiekettensystem für die Automatisierung entwickelt. In dem neuen Konzept ...

