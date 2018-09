Das sogenannte Green-Gap-Phänomen bei grünen LED sorgt für einen Abfall der Lichtausbeute und war damit der Grund für Effizienzprobleme und hohe Kosten in Kundenanwendungen. Durch den Entwicklungsfortschritt bei Osram Opto Semiconductors ergeben sich nun besonders für Anwendungen, in denen rote, blaue und grüne LEDs kombiniert eingesetzt werden, große Vorteile. Aber auch Anwendungen, in denen nur grüne LEDs zum Einsatz kommen, profitieren von dieser Entwicklung. Eine erheblich längere Batterielaufzeit ist gerade bei Wearables von großem Vorteil. Entscheidende Faktoren auf dem Weg zur Effizienzsteigerung waren ein verbesserter Ladungsträgertransport sowie eine optimierte Materialqualität in den epitaktischen Schichten.

Technische Herausforderung

InGaN-basierte LEDs leiden unter einem Verlust der Effizienz, wenn ihre Farbe von blau nach grün geändert, beziehungsweise ihre Wellenlänge entsprechend erhöht wird. Gleichermaßen verlieren LEDs auf Basis von Aluminium-Indium-Gallium-Phosphor ebenfalls stark an Effizienz, wenn deren Wellenlänge vom roten ...

