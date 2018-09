Die Baader Bank hat ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Vorarlberger Beleuchtungsunternehmens Zumtobel von "Sell" auf "Hold" nach oben korrigiert. Das Preisziel wurde von 6,00 auf 7,50 Euro angehoben.

Der Leuchtenspezialist hatte erst vor kurzem die Erstquartalszahlen für 2018 präsentiert. Analyst Günther Hollfelder sieht dabei sowohl die besser als erwartet ausgefallene Profitabilität in der Form von Kostensenkungen und Umsatzstabilisierung sowie ein Finanzierungspaket durch die Europäische Investitionsbank positiv.

Das von Zumtobel vorgestellte Margenziel von 6 Prozent für das Jahr 2020/21 hält der Analyst jedoch aufgrund der aktuellen Marktbedingungen für eine Herausforderung. Aufgrund der Korrekturen im Schätzmodell anhand der Kostensenkungen ergibt sich für den Analysten eine deutliche Anhebung des Preisziels.

Beim berichteten Ergebnis je Aktie erwartet der Baader-Analyst nunmehr 0,05 Euro für 2018/19. Für das Folgejahr 2019/20 prognostiziert er einen Gewinn von 0,54 Euro, für 2020/21 stehen 0,72 Euro zu Buche. Mit Dividendenausschüttungen rechnet er in den kommenden Jahren jedoch nicht.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse wurde die Zumtobel-Aktie am Mittwochvormittag mit einem Plus von 3,56 Prozent bei 7,70 Euro gehandelt.

