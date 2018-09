München (ots) -



Trotz Sport und kalorienarmer Ernährung zeigt sich kein Unterschied auf der Waage? Das kann mehr Gründe haben, als viele glauben. In SHAPE (EVT 5.9.) erklärt "Ernährungs-Doc" Dr. med. Matthias Riedl (bekannt aus dem TV) die medizinischen Hintergründe.



Snacking



"Wir versuchen möglichst wenig zu essen, greifen dann aber alle zwei bis drei Stunden zu kleinen, oft kohlenhydratreichen Snacks und treiben so konstant den Insulinspiegel in die Höhe. Für das Fettgewebe besteht so ein ständiger Reiz, an Masse zuzulegen", erklärt der Experte. Stattdessen hilft: "Drei sättigende Hauptmahlzeiten am Tag und essen, was den Insulinspiegel niedrig hält, also vor allem Eiweiß und Gemüse."



Diät-Produkte



Die in Diät-Produkten enthaltenen künstlichen Süßstoffe wie Aspartam helfen nicht beim Abnehmen, sondern begünstigen sogar Übergewicht, zeigen Studien. Sie aktivieren dieselben Geschmacksrezeptoren wie Zucker und regen die Lust auf Süßes weiter an. "In Tierversuchen wurde belegt, dass Süßstoffe die Darmflora verändern und sogar das Diabetes-Risiko steigern", warnt Dr. Riedl.



Zucker- und Salzfallen



"Salz entwässert den Körper, was ein Durstgefühl erzeugt. Dies wird vom Gehirn oft mit Hunger verwechselt", weiß Dr. Riedl. Besonders gefährlich: Der Körper gibt kein "Stopp" wenn er genug Salz aufgenommen hat. Extrem viel Salz und Zucker verstecken sich in Fertigprodukten aus dem Supermarkt - auch da, wo man sie weniger vermutet: in Fertig-Salaten, Dressings und Gemüsekonserven. Am besten ist es, auf Fertigprodukte zu verzichten und frisch zu kochen.



