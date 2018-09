Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA fiel der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe über den Erwartungen aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Er habe im August 61,3 Punkte und damit den höchsten Wert seit Mai 2004 erreicht. Die Konjunkturentwicklung in den USA bleibe somit äußerst dynamisch und trotzt bisher den Unsicherheiten aus dem Handelskonflikt. Dies dürfte auch die US-Notenbank so sehen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September bleibe damit sehr hoch. Die Fed Funds Futures würden sie aktuell bei ca. 95% preisen. ...

