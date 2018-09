Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Renditen italienischer Anleihen waren gestern spürbar rückläufig, nachdem sich Vertreter der an der Regierung beteiligten "Lega" laut Pressemeldungen dahingehend äußerten, dass das Haushaltsdefizit in 2019 auf unter 3% des BIP begrenzt und somit das im Maastrichter Vertrag festgelegte Defizitkriterium erfüllt werden soll, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

