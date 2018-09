EMI zum Dienstleistungssektor könnte letzte Chance für GBP sein US-Handelsbilanzdefizit dürfte im Juli weiter steigen Keine Zinserhöhung der Bank of Canada zu erwarten

Am Mittwoch erhalten wir eine ganze Reihe an unterschiedlichen Daten. Der Marathon beginnt mit dem britischen EMI zum Dienstleistungssektor, gefolgt von den Einzelhandelsumsätzen aus der Eurozone. Am frühen Nachmittag werden die USA und Kanada ihre Handelsbilanzzahlen veröffentlichen, die angesichts anhaltender Handelskonflikte für die Märkte von größerer Bedeutung sein könnten. Später wird die Bank of Canada ihren Zinsentscheid bekannt geben. Ölhändler werden sich am Abend auf den API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen konzentrieren. 10:30 Uhr | Großbritannien, EMI zum Dienstleistungssektor: Die EMIs zur Fertigung als auch zum Baugewerbe aus Großbritannien enttäuschten die Anleger in diesem Monat. Der endgültige Wert zum Dienstleistungssektor wird heute veröffentlicht. Dies ist die letzte Chance, das Britische Pfund vor dem Treffen der Bank of England nächste Woche zu retten. Es sieht jedoch so aus, als ob die BoE bis zum Brexit in einer Wartehaltung bleibt, weshalb das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...