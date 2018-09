Handelspolitik belastet Wall Street DE30-Bären dominieren Handelsbeginn EURUSD am Morgen unter Druck

An der Wall Street war in den letzten Handelstagen eine zurückgehende Risikobereitschaft zu beobachten. Handelt es sich nur um eine kurzfristige korrektive Bewegung oder könnten wir bereits die Höchststände beim S&P 500 und Nasdaq gesehen haben? Die Bewertung der NAFTA-Verhandlungen sowie des US-China-Handelskonflikts dürften hier ins Gewicht fallen. Allgemein haben die makroökonomischen Daten aus den USA letztens eine gewisse Schwäche gezeigt. Beim ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe war am Dienstagnachmittag jedoch genau das Gegenteil der Fall. Dieser zeigte nicht wie erwartet einen Rückgang von 58,1 auf 57,6 Punkte, sonder einen ordentlichen Anstieg auf 61,3 Punkte. Ein ähnlicher Wert wurde das letzte Mal im Juni 2004 gesehen und bestätigt die gute Verfassung ...

