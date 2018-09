5.9.: Maria Gstöttner läutet die Opening Bell für Mittwoch. Im Rahmen der Bruno Gala wurde die Kickerin des SV Neulengbach am Wochenende zur Spielerin des Jahres gekürt https://www.facebook.com/groups/Sportsblogged http://www.runplugged.com 4.9.: Alexander Coenen läutet die Opening Bell für Dienstag. Seine in Wien notierte FinGroup AG wurde in Signature AG umbenannt. IPO-Nachschub für Wien wird man weiterhin liefern https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 3.9.: Achim Kaucic läutet die Opening Bell für Montag. Mit Jedermann macht er Uhren mit Schweizer Werken und Saphirgläsern für jedermann erschwinglich. Der Börse-Focus folgt, Auflösung im nächsten Börse Social Magazine. http://jedermann-watches.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...