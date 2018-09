Das Wirtschaftsministerium will die Übernahme von Start-ups durch große Internet-Konzerne erschweren. Die Wirtschaft besorgt diese Überlegung.

Die Überlegungen im Bundeswirtschaftsministerium, die Übernahme von kleineren Start-up-Unternehmen durch große Internet-Konzerne zu erschweren, stoßen in der Wirtschaft auf Skepsis. Die geplanten Einschränkungen von Unternehmensverkäufen berge die Gefahr, das Gegenteil des Gewünschten zu erreichen, teilte der Bundesverband Künstliche Intelligenz e.V. am Mittwoch in Berlin mit.

"Investoren werden abgeschreckt und Gründer motiviert, bereits in einer Frühphase der Unternehmensgründung ins Ausland abzuwandern", heißt es in der Erklärung weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...