BERLIN (Dow Jones)--Vor dem am Mittwoch geplanten Beschluss des Bundeskabinetts zu einem neuen Mieterschutzgesetz hat Justizministerin Katarina Barley (SPD) Kritik an der geplanten Reform der Mietpreisbremse zurückgewiesen. "Die Mietpreisbremse war bis jetzt zu wenig wirksam, aber wir schärfen sie jetzt an entscheidenden Punkten nach", erklärte Barley im ARD-"Morgenmagazin" laut dem Sender.

Nach dem Gesetzentwurf sollen Vermieter künftig unter anderem den letzten Mietvertrag vorlegen müssen, wenn sie eine Wohnung neu vermieten wollen. Verlange der Vermieter bei einer Neuvermietung künftig mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10 Prozent, müsse er dies begründen, etwa mit einer umfassenden Modernisierung, erklärte Barley.

Die SPD-Ministerin, die auch für den Verbraucherschutz zuständig ist, bezeichnete das neue Gesetz im Redaktionsnetzwerk Deutschland als "Quantensprung" im Mieterschutz. "Die Mieter gewinnen ein Stück Macht." Barley bedauerte aber, dass mit der Union keine flächendeckende Reduzierung der Modernisierungsumlage von 11 auf 8 Prozent möglich gewesen sei. "Das gilt nun für angespannte Wohnungsmärkte, also dort, wo auch die Mietpreisbremse zieht", erklärte sie.

Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund verlangte aber in der ARD-Sendung, "dass die Regelung rund um die Modernisierungsmieterhöhung weiter gesenkt wird". Er forderte eine Begrenzung auf 4 Prozent.

