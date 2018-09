Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, kann den anfänglichen Pessimismus hinter sich lassen und so wurde das Tageshoch bei 95,70 gebildet. Dollarindex schaut auf Handel, Daten Der Index steigt am Mittwoch den 2. Tag in Folge und so flirtet er mit dem jüngsten Hoch von 95,70/75. Die US-China Handelsprobleme ...

