AMSTERDAM (Dow Jones)--Nach der Einigung mit den niederländischen Behörden im Zusammenhang mit Geldwäsche droht der ING Groep von der US-Börsenaufsicht kein Ungemach. Wie die niederländische Bank mitteilte, verzichtet die SEC auf Maßnahmen im Zusammenhang mit den Anti-Geldwäsche-Vorrichtungen des Instituts.

Am Vortag hatte die ING gemeldet, dass sie von den heimischen Behörden wegen Geldwäsche-Verfehlungen zu einer Rekordstrafe von 775 Millionen Euro verdonnert worden ist. Die niederländischen Ermittler sind zu der Auffassung gelangt, dass die Vorkehrungen der ING "deutlich unzureichend" gewesen seien. So habe es die Bank jahrelang versäumt, bestimmte verdächtige Transaktionen zu melden. Dabei handelte es sich etwa um Bestechungsgelder, die der Telekommunikationskonzern Vimpelcom an die Tochter des früheren usbekischen Diktators gezahlt hat. 2016 hat Vimpelcom in dem Fall 795 Millionen US-Dollar an die USA und die Niederlande gezahlt.

Die SEC hat ihre eigene Untersuchung nach Angaben der ING nun abgeschlossen. Sie will den ihr bisher vorliegenden Informationen zufolge keine Maßnahmen gegen die ING Groep NV ergreifen.

September 05, 2018 03:58 ET (07:58 GMT)

