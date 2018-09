Horgen - Die deutsche firstfive AG bietet seit 2000 Performancevergleiche für Private-Banking-Anbieter in Deutschland und der Schweiz an. Um die Präsenz in der Schweiz zu verstärken, wurde eine Partnerschaft mit dem Schweizer Startup FinGuide vereinbart. FinGuide wird dafür besorgt sein, dass sich mehr Banken und Vermögensverwalter den Performancevergleichen anschliessen und somit die Transparenz im Schweizer Private Banking erhöht wird.

Mit den Depotleistungsvergleichen der firstfive AG können Banken und unabhängige Vermögensverwalter ihre Leistungen fortlaufend auswerten lassen und mit der Konkurrenz auf Basis diverser Rendite-, Risiko- und Performance-Kennzahlen vergleichen. Die Berechnungen entsprechen den Anforderungen von MiFiD-II, da diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...