Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im August wieder etwas aufgehellt. Nach einem Rückgang im Vormonat stieg der Einkaufsmanagerindex um 0,2 Punkte auf 54,5 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte. Es handelte sich um eine zweite Schätzung, ein erstes Erhebungsergebnis wurde leicht angehoben. Nach wie vor befindet sich der Indikator auf hohem Niveau, allerdings deutlich unterhalb seines zu Jahresbeginn erreichten mehrjährigen Höchststands.

Im großen Dienstleistungssektor hellte sich die Stimmung etwas auf. In Deutschland, Frankreich und Spanien stiegen die entsprechenden Indikatoren, in Italien gab die Kennzahl dagegen nach. In der Industrie des Euroraums trübte sich die Stimmung nach Daten vom Montag ein.

Markit geht derzeit für das dritte Quartal von einer Wachstumsrate von 0,4 Prozent aus. Allerdings gebe es Zweifel, ob das Tempo auch im vierten Quartal gehalten werden könne. "So sind die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist wegen zunehmender Sorgen über die Auswirkungen eines Handelskriegs und der zunehmenden politischen Unsicherheiten auf den tiefsten Wert seit knapp zwei Jahren gesunken", sagte Markit-Direktor Paul Smith.

Alarmierend sei zudem, dass die Wachstumsraten auf Länderebene auseinander laufen. "Zwar ist die Wirtschaft in allen großen Eurozone-Ländern im Jahresverlauf abgekühlt, doch solide Steigerungsraten verzeichnet eigentlich nur noch Deutschland, und zu einem schwächeren Ausmaß auch noch Frankreich", hob Smith hervor. Italien und Spanien dürften dagegen deutlich schwächer wachsen.

^Region/Index August Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 54,5 54,4 54,4 54,3

Verarb. Gew. 54,6 54,6 54,6 55,1

Dienste 54,4 54,4 54,4 54,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 55,9 56,1 56,1 56,9

Dienste 55,0 55,2 55,2 54,1

FRANKREICH

Verarb. Gew. 53,5 53,7 53,7 53,3

Dienste 55,4 55,7 55,7 54,9

ITALIEN

Verarb. Gew. 50,1 51,2 --- 51,5

Dienste 52,6 53,1 --- 54,0

SPANIEN

Verarb. Gew. 53,0 52,5 --- 52,9

Dienste 52,7 52,0 --- 52,6°

(in Punkten)

