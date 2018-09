Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Bayer nach durchwachsenen Ergebnissen des zweiten Quartals von 118 auf 96 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Dennis Berzhanin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber auf "Buy". Er riet dazu, "gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind". Größeren Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen sieht der Experte nach dem Zwischenbericht nicht. Das Kursziel habe er an die aktuelle Situation angepasst. So sieht sich Bayer in den USA derzeit mit rechtlichem Gegenwind beim Pflanzenschutzmittel Glyphosat konfrontiert./ag/mis Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-09-05/10:33

ISIN: DE000BAY0017