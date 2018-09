Croma-Pharma GmbH î?i pregate?te intrarea pe pia?a SUA

VIENA, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Croma-Pharma GmbH (Croma) este în curs de a înfiin?a o companie mixta împreuna cu partenerul sau pe termen lung Hugel, Inc., pentru a dezvolta ?i a comercializa produsele toxina botulinica, filler cu acid hialuronic (AH) ?i fire din polidioxanona (PDO) în USA, Canada, Australia ?i Noua Zeelanda.



La 05 septembrie, Croma a declarat ca aceasta companie înregistreaza progrese în planul de pregatire a unei lansari de succes a produselor sale filler AH ?i fire PDO pe pia?a SUA.

Compania mixta va fi înfiin?ata împreuna cu partenerul coreean al Croma, Hugel, Inc. Croma î?i va transfera drepturile de distribu?ie a Botulax (produsul toxina botulinica al Hugel) pentru SUA, Canada, Australia ?i Noua Zeelanda, precum ?i 100 % din ac?iunile filialelor sale din Canada ?i Australia, în schimbul a 30 % din ac?iunile companiei mixte. Hugel va investi 90.000.000 USD în numerar ?i angajari de cheltuieli viitoare ?i va subscrie capitaluri proprii reprezentând 70 % din compania mixta. În urma acestei tranzac?ii, compania mixta î?i va asigura licen?a permanenta pentru produsele filler AH ?i fire PDO ale Croma ?i pentru produsul toxina botulinica al Hugel pe teritoriile sus-men?ionate.

Respectiva companie mixta va fi responsabila cu dezvoltarea ?i comercializarea produselor filler AH ?i fire PDO ale Croma ?i a produsului Botulax al Hugel în SUA, Canada, Australia ?i Noua Zeelanda, precum ?i cu gestionarea tuturor opera?iilor clinice, de reglementare ?i de marketing necesare pentru a asigura introducerea cu succes a produselor de mai sus pe teritoriile men?ionate. În plus, compania mixta va colabora cu Croma în ceea ce prive?te activita?ile de marketing din Europa, pentru o lansare reu?ita.

Directorul general al Croma, Andreas Prinz, a explicat: "Prin stabilirea parteneriatului cu Hugel pe aceste pie?e importante ale produselor estetice, eliminam înca un obstacol din calea procesului nostru de extindere interna?ionala, consolidându-ne totodata rela?ia cu Hugel. Nu încape îndoiala ca ambele companii vor beneficia de experien?ele de care vom avea parte împreuna în America de Nord ?i Australia. Croma ?i Hugel se vor apropia ?i mai mult una de cealalta, pe baza respectului ?i încrederii reciproce."

Directorul executiv al Hugel, Jihoon Sohn, a declarat: "SUA este o pia?a uria?a, care reprezinta la momentul actual cea mai mare parte a pie?ei mondiale a toxinei botulinice." Acesta a adaugat: "Am facut primul pas în ini?iativele noastre la nivel mondial, iar prin acesta planuim sa ne consolidam în continuare impactul la nivel global, împreuna cu partenerul nostru pe termen lung, Croma."

Despre Croma-Pharma GmbH

Fondata în anul 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) este o companie familiala austriaca specializata în produc?ia industriala de seringi cu acid hialuronic pentru domeniile esteticii medicale, oftalmologiei ?i ortopediei. Croma conduce în prezent 12 companii de vânzari interna?ionale ?i î?i distribuie produsele în peste 70 de ?ari. În cadrul re?elei sale de vânzari interna?ionale, Croma se axeaza pe medicina estetica minim invaziva cu produse de marca proprie. Pe lânga o gama ampla de fillere AH de la propria unitate de produc?ie, Croma comercializeaza pe principalele sale pie?e strategice fire de lifting din PDO, un sistem cu plasma îmboga?ita cu trombocite (Platelet Rich Plasma - PRP) ?i o tehnologie de îngrijire personalizata a pielii.

Despre Hugel, Inc.

Hugel este o companie biofarmaceutica care dezvolta ?i fabrica produsele toxina botulinica ?i filler AH destinate atât uzului în domeniul esteticii medicale, cât ?i în cel al terapeuticii medicale. Produsul toxina botulinica al Hugel, Botulax, este comercializat în prezent în 26 de ?ari din întreaga lume. În plus, se preconizeaza ca Botulax va patrunde în curând pe cele mai mari pie?e mondiale, cum ar fi SUA, Europa ?i China. The Chaeum (Dermalax), produsul filler AH al Hugel, este exportat în prezent în 14 ?ari ?i este în a?teptarea aprobarilor pentru înca 6 ?ari, printre care se numara China, Brazilia ?i Chile.