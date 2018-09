FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dienstleister in Deutschland haben im August an Schwung gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 55,0 Punkte von 54,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 55,2 Punkte berichtet worden.

Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg im August auf 55,6 Zähler von 55,0 im Vormonat.

Das Beschäftigungswachstum im deutschen Servicesektor beschleunigte sich im August auf den höchsten Wert seit fast elf Jahren. Dieser Zuwachs spiegelt die Anstrengungen vieler Firmen wider, die Kapazitäten zu erweitern, nachdem Geschäftstätigkeit und Neuaufträge erneut zulegten, erklärte das Institut.

September 05, 2018 04:05 ET (08:05 GMT)

