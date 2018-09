Die nächste Krise im europäischen Finanzsystem wird aus Sicht der obersten EZB-Bankenwächterin womöglich vom Immobilienmarkt ausgehen. "Was könnte die nächste Krise verursachen? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, es könnte der Immobilienmarkt sein," sagte Daniele Nouy in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der lettischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...