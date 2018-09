Die Commerzbank hat die Einstufung für Bayer nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Das zweite Quartal bewege sich zwar im Rahmen der Konsenserwartungen, aber unter seinen eigenen Schätzungen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margenentwicklung in verschiedenen Unternehmensbereichen sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen. Der Ausblick für das Gesamtjahr stimme auf den ersten Blick nicht gerade enthusiastisch./mf/mis Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

