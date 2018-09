IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals nimmt Erich Schnake in sein Bergbauteam in Südamerika auf

MGX Minerals nimmt Erich Schnake in sein Bergbauteam in Südamerika auf

Vancouver, British Columbia, Kanada / September 05, 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FKT: 1MG) gibt bekannt, dass Erich Schnake, ehemaliger Staatssekretär im chilenischen Bergbauministerium, jetzt Teil des Managementteams in Südamerika ist. Herr Schnake wird das Unternehmen in rechtlichen und behördlichen Angelegenheiten beraten, insbesondere hinsichtlich der regulatorischen Rahmenbedingungen in Chile, damit das Unternehmen die Abbaugenehmigungen erhält.

Herr Schnake verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im chilenischen Bergbau- und Energiesektor. Zuletzt war er Staatssekretär im chilenischen Bergbauministerium, wo er für die interne Verwaltung in der Regierungsbehörde zuständig war und sich mit öffentlichen Akteuren bei der Entwicklung und Implementierung neuer Richtlinien abstimmte. Während seiner Amtszeit erstellte und verhandelte Herr Schnake zahlreiche gesetzliche Bestimmungen und Änderungen für den Bergbausektor, darunter der spezielle Lithium-Betreibervertrag (CEOL) zwischen der chilenischen Regierung und Salar de Maricunga SpA, einem Tochterunternehmen von Codelco, über die Erschließung eines Lithium-Abbauprojekts. Vor seinem Posten bei der chilenischen Regierung war Herr Schnake als Berater des Generalsekretärs der Regierung sowie von Tripontis Ltda. tätig, wo er Vertragsunterlagen und Verfahren für Codelco, CMDI Collahuasi, Antofagasta Minerals S.A., und Cementos Bío Bío erstellte und aufsetzte. Außerdem war er für mehrere Anwaltsfirmen in ganz Chile tätig. Herr Schnake hat einen Masterabschluss in Public Policies der Universidad de Chile, einen Master in Umweltrecht der University of Sydney und ein Diplom in Public Policies der Harris School of Public Policy, University of Chicago.

Lithiumschnellextraktionstechnologie

MGX hat eine Lithiumschnellextraktionstechnologie entwickelt, die den Platzbedarf eliminiert bzw. stark reduziert. Außerdem fallen die Ausgaben für weitläufige, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche in Seegröße weg und die Qualität der Extraktion und der Gewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen wird im Vergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung verbessert. Die Technologie ist auf Petrolithium (Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung), natürliche Sole und andere Solequellen, wie lithiumreiche Gruben- und Industrieabwässer, anwendbar. Die Technologie wurde kürzlich mit dem Base and Specialty Metals Industry Leadership Award bei den S&P Global Platts Global Metals Awards 2018 in London ausgezeichnet (siehe Pressemitteilung vom 18. Mai 2018).

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com.

Kontaktdaten

Jared Lazerson

President & CEO

Telefon: 1.604.681.7735

Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44485

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44485&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55303 L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55303L1013

AXC0110 2018-09-05/10:39