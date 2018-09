Zürich (ots) - Die Umsätze im Schweizer Bauhauptgewerbe sind im

ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent

zurückgegangen. Die Auftragseingänge sinken gar um acht Prozent. Dies

geht aus der neusten Quartalsstatistik des Schweizerischen

Baumeisterverbands (SBV) hervor. Diese Konsolidierung zeigt klar auf:

Das von den Baumeistern im August 2018 den Gewerkschaften

unterbreitete Angebot bezüglich Lohn, Frührente Bau und

Arbeitsbedingungen ist äusserst grosszügig. Jetzt ist es an den

Gewerkschaften, sich zu bewegen und auf die Baumeister zuzukommen.

Das Bauhauptgewerbe hat in den ersten sechs Monaten 9.4 Mrd. Franken

umgesetzt, 1.1% weniger als im Vorjahr. Das zweite Quartal ist dabei

deutlich schwächer ausgefallen als das erste, in dem noch ein

Wachstum zu verzeichnen war. Die Auftragslage deutet auf eine weitere

Konsolidierung in der zweiten Jahreshälfte hin. Die Umsätze dürften

2018 das Niveau des Vorjahres nicht mehr ganz erreichen.



Konsolidierung der Baukonjunktur ist klares Zeichen an

unersättliche Gewerkschaften



Weiterhin in Rente mit 60 - monatlich 150 Franken höhere Löhne für

alle - nicht länger arbeiten. Dieses Angebot präsentierten die

Baumeister den Gewerkschaften im August. Die Konjunkturentwicklung

auf dem Bau zeigt eindrücklich auf, dass für weitergehende

Forderungen der Gewerkschaften kein Spielraum bleibt. Um

wettbewerbsfähig zu bleiben und qualifizierte Arbeitsplätze erhalten

zu können, braucht es flexible Arbeitszeiten. Die Gewerkschaften

müssen jetzt einen Schritt auf die Baumeister zukommen.



Sorgenkind Wohnungsmarkt



Dies unterstreicht auch die Situation im Wohnungsbau. Seit einigen

Jahren werden mehr neue Wohnungen gebaut als nachgefragt werden. Die

Leerstände steigen. Beim gegenwärtigen Bevölkerungswachstum -

deutlich tiefer als noch vor ein paar Jahren - gibt es schlicht eine

zu geringe Nachfrage für die teilweise über 50'000 Wohneinheiten,

welche in den letzten Jahren jährlich neu erstellt worden sind. Es

ist mit einer Abkühlung der Wohnbautätigkeit zu rechnen. Wann und wie

schnell diese kommt, ist kaum vorauszusehen. Je länger sie jedoch auf

sich warten lässt, desto deutlicher wird sie ausfallen. Kurzfristig

stützen die tiefen Renditen auf den Finanzmärkten aber den

Mietwohnungsbau - für Investoren sind Immobilien immer noch eine

attraktive Alternative zu Staatsanleihen oder Obligationen. Deshalb

werden kurz- und mittelfristig weiterhin viele Mietwohnungen gebaut

werden.



Detaillierte Auswertungen finden Sie hier: http://ots.de/ivyzL



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident SBV

Tel.: +41/79/226'19'64

E-Mail: gllardi@baumeister.ch



Benedikt Koch, Direktor SBV

Tel.: +41/79/622'09'40

E-Mail: bkoch@baumeister.ch



Bernhard Salzmann, Vizedirektor SBV

Tel.: +41/78/762'45'31

E-Mail: bsalzmann@baumeister.ch