Zirndorf (ots) - MADELEINE liefert ab sofort an Kundinnen aus allen EU-Staaten.



MADELEINE hat dieses Jahr zwei Gründe zum Feiern: Das Fashion-Label feiert das 40-jährige Jubiläum seiner Kollektionen und es wird ab sofort auch internationaler. Unter www.madeleine.com wird ein neuer Webshop gelauncht, der für Kundinnen aus 21 weiteren EU-Ländern erreichbar ist.



Nachdem MADELEINE viele Jahre schon in den Märkten Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, UK, Griechenland und Russland erfolgreich ist, sieht Alexander Weih, Vorsitzender der Geschäftsführung der MADELEINE-Gruppe, die Ausweitung des Geschäfts auf sämtliche Länder der EU als den nächsten logischen Schritt: "Mit der EU-weiten Belieferung haben wir eine wichtige Phase unserer Wachstumspläne eingeläutet. Über www.madeleine.com können nun auch Kundinnen aus Spanien, Italien, Polen, Schweden und allen weiteren EU-Ländern unsere Kollektionen bestellen."



Die Internationalisierung des Geschäfts ist aber noch lange nicht abgeschlossen. "Wir haben in vielen weiteren Ländern potenzielle Kundinnen und Fans unserer Mode. Mittelfristig wollen wir unser Angebot daher auch über die europäischen Grenzen hinaus ausweiten", wirft Weih einen Blick in die Zukunft.



