Am Dienstag hielt Zumtobel die Pressekonferenz zu den Quartalszahlen und zur definierten Strategie ab. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Messages: Generell sei das Umfeld schwierig, speziell in Großbritannien würden Unternehmen derzeit aufgrund des Brexits Investitionen zurückhalten, so CEO Alfred Felder. Auch der Preisdruck nage an den Margen, wie der Vorstand meinte. Die Kostenbasis sei nach wie vor nicht wettbewerbsfähig. Derzeit würden sämtliche Bereiche einer tiefen Analyse unterzogen und man wolle sich auf Märke mit Potenzial fokussieren. Konkret sei das im Leuchten-Geschäft Europa, hier will Zumtobel die schon gute Position weiter ausbauen. Im Komponenten-Bereich will sich Zumtobel weiter global...

Den vollständigen Artikel lesen ...