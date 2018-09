Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der weltweit solide Wachstumstrend der europäischen Baustoffindustrie in den vergangenen sechs Monaten sollte sich in den kommenden Jahren fortsetzen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürfte sich die enttäuschende Ergebnisdynamik im ersten Halbjahr wieder bessern. Den Sektor sieht er auf dem aktuellen Bewertungsniveau als hochattraktiv an./edh/zb Datum der Analyse: 05.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-09-05/10:57

ISIN: DE0006047004