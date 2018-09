Baierbrunn (ots) - Ob man trotz Herpes Lippenstift auftragen kann, hängt davon ab, wie aktiv die Bläschen sind. "Sind sie frisch, sollte man auf Lippenstift verzichten, um die Viren nicht unnötig zu verteilen", rät Silja Bertermann, pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) aus München, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Sind die Bläschen am Abklingen oder nicht sehr groß, kann man spezielle Herpespflaster aufkleben. Sie sind transparent, helfen beim Abheilen und halten auch dann, wenn man darüber Lippenstift aufträgt.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2018 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



