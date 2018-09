Europäische Hotelkette bringt Digitalisierung zur Förderung des Direktvertriebs und Gewinnsteigerung mithilfe der Revenue Strategy Platform voran



San Francisco (ots/PRNewswire) - Die europäische H-Hotels (https://www.h-hotels.com/en) Gruppe hat sich für Duetto (http://www.duettocloud.com/), die einzige Revenue Strategy Platform im Hotelgewerbe, entschieden. Ziel ist die Maximierung der Rentabilität ihrer 61 Hotels in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), bevor es in die geplante Expansion in andere europäische Länder geht.



H-Hotels.com implementiert mehrere Anwendungen aus dem Portfolio des Technologieunternehmens: GameChanger für Open Pricing (http://duettocloud.com/open-pricing), ScoreBoard für Intelligent Reporting sowie BlockBuster für das Gruppengeschäft.



Die familiengeführte H-Hotels Gruppe bietet rund 10.500 Zimmer unter ihren verschiedenen Marken an, darunter Hyperion, H4 Hotels, H2 Hotels, H+ Hotels und H.ostels. Damit ist sie einer der größten Hotelbetreiber in der DACH-Region.



Auf der Revenue Strategy Platform von Duetto werden Kerntechnologien und Daten zusammengebracht, die über eine Multi-Tenant Cloud-Architektur zugänglich sind. Sie bildet die Grundlage für Anwendungen, die eine ganzheitliche Revenue Strategy zur Steigerung von Effizienz, Umsatz und Rentabilität bieten.



H-Hotels.com wird die Open Pricing-Anwendung GameChanger (http://duettocloud.com/gamechanger/) zur Steigerung von Umsatz, Gewinn und Effizienz durch eine freie Preisgestaltung unabhängig von Hotel, Aufenthaltsdauer, Zimmerkategorie, Buchungskanal und Kundensegment nutzen.



Mit ScoreBoard (http://duettocloud.com/scoreboard/) ist das Unternehmen in der Lage, schnell und effizient hotelübergreifende Berichte wie Finanzprognosen und Budgets zu erstellen und für alle Berechtigten verfügbar zu machen, wodurch das Reporting verbessert und Betriebsabläufe rationalisiert werden.



BlockBuster (https://www.duettocloud.com/blockbuster) wird H-Hotels.com bei der Zusammenführung von Sales- und Revenue Team unterstützen, um Gruppenbuchungen effizienter zu gestalten und zu optimieren.



"Wir haben viel Fachwissen und Know-how, aber uns ist auch klar, dass wir mit den besten Technologieanbietern zusammenarbeiten müssen, um den maximalen Nutzen aus unserer Revenue Strategy zu ziehen. Digitalisierung ist hier entscheidend. Die Open Pricing (http://duettocloud.com/open-pricing)-Lösung von Duetto wird uns bei der Optimierung unsere Preise helfen, um bestmöglich auf die Marktnachfrage zu reagieren. Duetto's Lösungen werden uns außerdem tiefe Einblicke in die Leistungsfähigkeit unseres Portfolios liefern, sodass wir Chancen erkennen und entsprechend reagieren können", sagte Alexander Fitz, Geschäftsführer der H-Hotels AG.



"Die H-Hotels AG ist ein innovativer Branchenführer in der DACH-Region mit großem Interesse am Einsatz der neuesten technologischen Lösungen. Das Unternehmen hat die Vorteile einer Revenue Strategy Platform erkannt und versteht wie damit fundiertere Entscheidungen zur Optimierung getroffen werden können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um ihre Revenue Strategy (http://duettocloud.com/revenue-strategy) voranzubringen", erklärt Marco Benvenuti, der bei Duetto für den Bereich Marketing und Strategien zuständig ist.



H-Hotels.com plant eine Expansion nach Spanien, Italien und Ungarn, wobei sich das erste Hotel in Budapest bereits in der Bauphase befindet.



INFORMATIONEN ZU H-HOTELS.COM



Die H-Hotels Gruppe mit Sitz im hessischen Bad Arolsen zählt zu den größten Hotelbetreibern Deutschlands. Zu der familiengeführten Unternehmensgruppe mit über 3.000 Mitarbeitern gehören die Marken Hyperion, H4 Hotels, H+ Hotels, H2 Hotels und neuerdings H.ostels - alle unter der Dachmarke H-Hotels.com. Die Gruppe betreibt 60 Hotels an 50 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und verzeichnet kontinuierliches Wachstum. Weitere Hotels in Städten in der DACH-Region befinden sich in Planung und das erste Haus außerhalb des deutschsprachigen Raums wird demnächst in Budapest seine Türen öffnen.



Ob Familienurlaub, Wochenendtrip, Geschäftsreise oder MICE-Event: H-Hotel.com-Standorte bieten alles, was Reisende für einen modernen Urlaub brauchen. Über unser HotMiles-Bonusprogramm und in Kooperation mit Miles & More sowie PAYBACK können Gäste bei jedem Aufenthalt Treuepunkte sammeln.



Weitere Informationen finden Sie unter H-Hotels.com (https://www.h-hotels.com/).



INFORMATIONEN ZU DUETTO



Duetto (http://www.duettocloud.com/) ist die einzige Revenue Strategy Platform für das Hotel- und Gastgewerbe. Eine leistungsstarke Suite von Cloud-Anwendungen, die genau auf die Branche mit ihrer Komplexität bei Vertrieb und Technologie zugeschnitten ist, bietet Lösungen, die Buchungskonversion, Gästebindung und Umsatz steigern.



Mit seiner einzigartigen Kombination von Erfahrung im Hotelwesen und Technologieführerschaft strebt Duetto stets nach neuen und innovativen Lösungen für die größten Herausforderungen der Branche. Duetto liefert Software-as-a-Service für Hotels und Casinos, die dynamische Datenquellen und umsetzbare Einblicke in Pricing und Nachfrage unternehmensweit nutzen, und ermöglicht damit eine ganzheitlichere und profitablere Revenue Strategy.



Die mit Duettos Lösungen ausgestatteten Hotels konnten durch den Einsatz von GameChanger eine durchschnittliche Steigerung des RevPAR Indexes um 6,5% (http://duettocloud.com/roi/) verzeichnen. Mittlerweile haben über 2.500 Hotelimmobilien und Casinos in mehr als 60 Ländern die Duetto-Anwendungen implementiert, zu denen GameChanger (http://duettocloud.com/gamechanger/) für Open Pricing, ScoreBoard (http://duettocloud.com/scoreboard/) für Intelligent Reporting, PlayMaker (http://duettocloud.com/playmaker/) für die Personalisierung und BlockBuster (http://duettocloud.com/blockbuster/) für die Optimierung des Blockbuchungsgeschäfts zählen.



Weitere Informationen finden Sie unter http://duettocloud.com.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738959/aussenansicht_nacht _h4_hotel_berlin_alexanderplatz.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/641664/Duetto_Logo.jpg



