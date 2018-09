Die Schweizer Großbank UBS hat Akzo Nobel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 79 auf 95 Euro angehoben. Die Preisstrategie des Farben- und Lackeherstellers zur Steigerung der Profitabilität scheine langsam zu wirken, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die niedrige Bewertung reflektiere keineswegs das 20-prozentige Ergebnispotenzial (Ebit) der Niederländer in den beiden kommenden Jahren./edh/zb Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-09-05/11:07

ISIN: NL0000009132