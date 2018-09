BERLIN/BRÜSSEL (Dow Jones)--Der CSU-Politiker Manfred Weber hat offiziell seinen Hut in den Ring geworfen, um der nächste Chef der EU-Kommission zu werden. "Ich will Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei und der nächste EU-Kommissionspräsident werden", schrieb Weber auf Twitter. Europa brauche einen Neustart und mehr Demokratie.

Der Kontinent "befindet sich an einem Wendepunkt", erklärte der 46-Jährige weiter. Bei den nächsten Europawahlen im Mai 2019 entscheide sich die Zukunft der EU. Am Mittag wird er in einer Pressekonferenz seine Ambitionen genauer erklären.

Die Kandidatur des Fraktionschefs der konservativen Volkspartei im EU-Parlament hatte sich in den vergangenen Tagen immer deutlicher abgezeichnet. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder stellte sich öffentlich hinter die Ambitionen seines einstigen innerparteilichen Rivalen. "Er hat da viel geleistet, alles Gute. Meine Unterstützung hast Du dabei", sagte Söder am Montag.

Die EVP wird ihren Spitzenkandidaten bei einem Parteitag am 7. und 8. November in Helsinki küren. Noch bis Mitte Oktober haben andere Mitglieder der Parteifamilie Zeit, ihren Anspruch anzumelden und Weber herauszufordern.

Einem Bericht des Handelsblattes zufolge gibt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einem deutschen Kommissionsvorsitzenden den Vorzug vor der Besetzung des frei werdenden Chefpostens der Europäischen Zentralbank durch Bundesbankpräsident Jens Weidmann. In Brüssel gilt es als unrealistisch, dass zwei Spitzenpositionen durch Deutsche eingenommen werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 04:40 ET (08:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.