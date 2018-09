Aphria konnte am Dienstag deutlich nach oben klettern. Der Wert gewann fast 3 % dazu und bestätigte, was Chartanalysten ohnehin von dem Wert halten: Die Aktie hat sehr viel Potenzial. Der Kurs ist auch am Dienstag auf ein neues Zwischenhoch geklettert und konnte damit den bisherigen 6-Monats-Spitzenwert vom Vortag wieder nach oben schieben. Damit rückt im laufenden charttechnischen Aufwärtstrend sogar das Allzeithoch von 15,50 Euro immer näher. Das war vor einem jedoch relativ jähen Absturz am ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...