MGX Minerals ist am Dienstag etwas schwächer geworden. Die Aktie konnte mit einem kleinen Minus allerdings das vorhergehende Bild am Markt nicht dramatisch ändern. Der Wert ist in einem charttechnischen Abwärtstrend verankert. Dabei sinken die Kurse seit etwa Anfang Juni ausgehend von einem Zwischentop bei 0,90 Euro nach unten. Allerdings drehte sich das Geschehen vor wenigen Tagen, bei einem Tiefpunkt von etwa 0,45 Euro konnte die Gegenentwicklung begonnen werden. Nun wird es spannend, meinen ... (Moritz von Betzenstein)

