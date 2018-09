Hamburg (ots) -



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 38, sieht seine Ehe mit Daniel Funke, 37, als Statement. "Einen Ring zu tragen macht eine Partnerschaft verbindlicher als ,Wir wohnen mal zusammen'", sagt er im GALA-Interview (Heft 37/2018, ab morgen im Handel). Liiert sind der Spitzenpolitiker und der Journalist seit 2013, geheiratet haben sie 2017. "Ich habe das große Glück, tolle, wahnsinnig gelassene Eltern zu haben", so Spahn. "Sie haben mir und meinen Geschwistern in allen Fragen - bei mir auch hinsichtlich des Schwulseins - zu verstehen gegeben: Wir stehen zu euch." Zur Familienplanung äußert er sich in GALA ebenfalls. "Im Moment" sei das Thema nicht aktuell, "weil wir zu wenig Zeit für ein Kind hätten. Ich würde aber niemals nie sagen."



