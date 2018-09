FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 243 (255) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES VODAFONE TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - BERNSTEIN RAISES VODAFONE-KURSPRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS WPP PRICE TARGET TO 1430 (1510) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 638 (622) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.33% TO 7507 (CLOSE: 7457.86) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1423 (1441) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7750 (6700) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WPP PRICE TARGET TO 1440 (1340) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS MCCOLL'S RETAIL PRICE TARGET TO 150 (190) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES BP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 695 (680) PENCE - MS RAISES ANTOFAGASTA TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 800 PENCE - PEEL HUNT RAISES RESTAURANT GROUP TO 'REDUCE' ('SELL') - UBS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1150 (1240) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1000 (1040) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1520 (1660) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'BUY'



