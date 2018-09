In Rheinland-Pfalz und in Bayern stehen zwei neue Solarparks der Naturstrom AG. Beide knüpfen an frühere Photovoltaik-Projekte des Ökostromanbieters an.Naturstrom hat im rheinland-pfälzischen Oberreidenbach und im bayerischen Ramsthal zwei weitere Photovoltaik-Anlagen erreichtet. Beide knüpfen den Unterlagen zufolge an frühere Projekte des Ökostromanbieters an. In Oberreidenbach steht demnach bereits seit 2011 eine Photovoltaik-Anlage von Naturstrom mit 970 Kilowatt Nennleistung, jetzt kamen auf einer weiteren Gewerbefläche der Kommune 745 Kilowatt Photovoltaik dazu. Die Initiative sei von Ortsbürgermeister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...